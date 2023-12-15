Моуринью: «Роме» придётся сыграть с командой из ЛЧ, но они тоже будут недовольны

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал итоговое второе место на групповом этапе Лиги Европы. Римляне пропустили вперёд себя пражскую «Славию», которой уступили на выезде со счётом со счётом 0:2.

«Мы вторые по своей вине. Свою роль сыграл один ужасный матч, тот, который был сыгран в Праге, и который определил первое место. Мы всегда побеждали дома, как и в первом матче на выезде. Мы расплачиваемся за свои ошибки: плей-офф означает ещё две игры для команды, которой нужно не больше игр, а меньше. Нам придётся сыграть с сильной командой из Лиги чемпионов, но они тоже будут недовольны», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

Напомним, в четверг, 14 декабря, «Рома» принимала на своём поле молдавский «Шериф» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Римляне набрали 13 очков и расположились на втором месте. «Шериф» с одним очком — последний.