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Моуринью: «Роме» придётся сыграть с командой из ЛЧ, но они тоже будут недовольны

Моуринью: «Роме» придётся сыграть с командой из ЛЧ, но они тоже будут недовольны
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Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал итоговое второе место на групповом этапе Лиги Европы. Римляне пропустили вперёд себя пражскую «Славию», которой уступили на выезде со счётом со счётом 0:2.

«Мы вторые по своей вине. Свою роль сыграл один ужасный матч, тот, который был сыгран в Праге, и который определил первое место. Мы всегда побеждали дома, как и в первом матче на выезде. Мы расплачиваемся за свои ошибки: плей-офф означает ещё две игры для команды, которой нужно не больше игр, а меньше. Нам придётся сыграть с сильной командой из Лиги чемпионов, но они тоже будут недовольны», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

Напомним, в четверг, 14 декабря, «Рома» принимала на своём поле молдавский «Шериф» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0. Римляне набрали 13 очков и расположились на втором месте. «Шериф» с одним очком — последний.

Лига Европы . Группа G. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
3 : 0
Шериф
Тирасполь, Молдавия
1:0 Лукаку – 11'     2:0 Белотти – 32'     3:0 Писилли – 90+3'    
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