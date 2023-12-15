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Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» разгромить «Ракув» в Лиге Европы

Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» разгромить «Ракув» в Лиге Европы
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Сегодня завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между польским «Ракувом» и итальянской «Аталантой». Он прошёл в Сосновеце (Польша) на стадионе «Заглембе Спортс Парк». Встреча закончилась победой победой гостей со счётом 4:0.

На 14-й минуте Луис Мурьель вывел хозяев вперёд. Отметим, что ему ассистировал российский полузащитник Алексей Миранчук. На 26-й минуте Джованни Бонфанти удвоил превосходство «Аталанты». На 72-й минуте Мурьель оформил дубль и довёл дело до разгрома. В компенсированное время Шарль Де Кетеларе установил окончательный счёт.

Таким образом, «Аталанта» набрала 14 очков за шесть туров группового этапа Лиги Европы сезона 2023/2024. Клуб из Италии, который досрочно вышел в плей-офф турнира, занял первое место в турнирной таблице квартета D. «Ракув», который заработал четыре очка, расположился на последней строчке.

Лига Европы . Группа D. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Ракув
Ченстохова, Польша
Окончен
0 : 4
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 Мурьель – 14'     0:2 Бонфанти – 26'     0:3 Мурьель – 72'     0:4 Де Кетеларе – 90+2'    
Турнирная таблица Лиги Европы
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