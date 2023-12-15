Голевая передача Миранчука помогла «Аталанте» разгромить «Ракув» в Лиге Европы

Сегодня завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между польским «Ракувом» и итальянской «Аталантой». Он прошёл в Сосновеце (Польша) на стадионе «Заглембе Спортс Парк». Встреча закончилась победой победой гостей со счётом 4:0.

На 14-й минуте Луис Мурьель вывел хозяев вперёд. Отметим, что ему ассистировал российский полузащитник Алексей Миранчук. На 26-й минуте Джованни Бонфанти удвоил превосходство «Аталанты». На 72-й минуте Мурьель оформил дубль и довёл дело до разгрома. В компенсированное время Шарль Де Кетеларе установил окончательный счёт.

Таким образом, «Аталанта» набрала 14 очков за шесть туров группового этапа Лиги Европы сезона 2023/2024. Клуб из Италии, который досрочно вышел в плей-офф турнира, занял первое место в турнирной таблице квартета D. «Ракув», который заработал четыре очка, расположился на последней строчке.