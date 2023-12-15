Юрий Лодыгин сыграл меньше всех россиян в групповых этапах еврокубков

Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин сыграл меньше всех россиян в групповых этапах еврокубков в сезоне-2023/2024.

Сегодня, 14 декабря, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Панатинаикос» встречался с «Маккаби» Хайфа (1:2). Лодыгин впервые в еврокубках вышел в стартовом составе и пропустил два мяча. По итогу после шести сыгранных матчей греческий клуб занял последнюю строчку и вылетел из Лиги Европы.

Напомним, Юрий перебрался в «Зенит» летом 2013 года из греческой «Шкоды Ксанти», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 800 тыс. Вместе с сине-бело-голубыми голкипер выиграл один раз Кубок России, дважды Суперкубок России и два раза МИР РПЛ.

После «Зенита» Лодыгин поиграл в «Олимпиакосе», турецком «Газишехире», «Арсенале» Туле и «Янине».

В нынешнем сезоне греческой Суперлиги 33-летний вратарь принял участие в пяти матчах, в которых пропустил один мяч и четыре игры сыграл «насухо».