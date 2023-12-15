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Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Брайтон» вырвал победу у «Марселя» и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы

«Брайтон» вырвал победу у «Марселя» и с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы
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Сегодня состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между английским «Брайтоном» и французским «Марселем». Он прошёл в городе Брайтон энд Хоув (Англия) на стадионе «Фалмер». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе английского клуба единственный забитый мяч на свой счёт записал Жоао Педро. Он отличился на 88-минуте.

Первый матч между этими клубами состоялся 5 октября текущего года. Он завершился ничейным результатом – 2:2.

Таким образом, «Брайтон» набрал 13 очков по итогам группового этапа Лиги Европы. Команда из Англии сумела занять первое место в турнирной таблице квартета B. «Марсель» с 11 очками расположился на второй строчке. Отметим, что оба клуба досрочно вышли из группы.

Лига Европы . Группа B. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель, Франция
1:0 Педро – 88'    
Турнирная таблица Лиги Европы
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