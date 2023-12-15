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«Спартак» готовит предложение по трансферу полузащитника «Црвены Звезды» — Ghanasoccernet

«Спартак» готовит предложение по трансферу полузащитника «Црвены Звезды» — Ghanasoccernet
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«Спартак» и «Лос-Анджелес Гэлакси» готовят предложение по трансферу полузащитника «Црвены Звезды» Османа Букари, сообщает GhanaSoccernet.

По данным источника, игрок также находится в поле зрения клуба английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест», который отправил скаутов наблюдать за ганцем в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2). Отмечается, что «Ноттингем» ещё не принял решение по футболисту, несмотря на огромный интерес к нему.

Сообщается, что Букари определится со своим будущим в ближайшие недели.

Букари выступает за «Црвену Звезду» с 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 6,5 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал пять результативных передач.

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