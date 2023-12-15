Моуринью: когда забил Писилли, мне пришлось убежать, чтобы не заплакать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом» (3:0) подвёл итоги выступлений своей команды на этой стадии. В прошедшей встрече за римлян дебютировал 19-летний полузащитник Никколо Писилли, который забил гол в первой же игре за итальянскую команду на 90+3-й минуте и заплакал от радости.

«Мы финишировали вторыми. В Праге у нас была одна ужасная игра, которая стала решающей для этой ситуации. Дома три победы из трех, а на выезде мы выиграли только первый матч. Теперь нам предстоит играть против одной из сильных команд из Лиги чемпионов, но никто из них не будет рад стать нашим соперником.

Когда забил Писилли, мне пришлось убежать, чтобы тоже не начать плакать. Мы никого не боимся в Лиге Европы и у нас, без сомнения, есть необходимые качества, чтобы бороться за четвёртое место в Серии A», — приводит официальный сайт УЕФА слова Моуринью.

«Рома» заняла второе место в группе G с 13 очками и попала в нокаут-раунд плей-офф Лиги Европы. Там её соперником станет одна из команд, занявших третье место в группе в Лиге чемпионов. Первой в группе «Ромы» в ЛЕ стала пражская «Славия», которая набрала 15 очков и напрямую прошла в 1/8 финала.