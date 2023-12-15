Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в матче с «Юнионом» в Лиге Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в заключительном туре группового этапа Лиги Европы с «Юнионом» (1:2).

«Я сделал перестановки в команде, поэтому думаю, что количество изменений, которые мы внесли, были было слишком большим, и это повлияло на наш ритм. Я бы никогда не стал судить игрока после такой игры и говорить, что он был недостаточно хорош. Я знаю, насколько они хороши, потому что вижу их каждый день на тренировках, и сегодня это важный опыт. Я не думаю, что какая-либо карьера когда-либо начиналась без таких игр, где нужно бороться, где нужно выживать. Для некоторых это был действительно важный опыт», — приводит слова Клоппа beIN Sports.

Несмотря на это поражение «Ливерпуль» вышел из группы с первого места, набрав 12 очков. «Юнион», в свою очередь, занял третье место, записав в свой актив восемь очков.

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