Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе после матча «ПСЖ» с «Боруссией» в ЛЧ

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:1).

«Я виню его за такое отношение к делу. Он знал, что его ждут, он должен быть лидером этой команды. Его качества не подлежат сомнению, но он не подал пример в прессинге или контрпрессинге. Он не занимается никакими оборонительными задачами. Он не прилагает никаких усилий, когда защитник проходит в трёх-четырёх метрах от него. Если ты хочешь стать лидером «ПСЖ», не стоит думать, что ты всегда сияешь, решая исходы матчей.

Я видел пассивного Мбаппе. Он только в конце выразил недовольство игрой товарищей. Нужно было сделать это раньше.

Лидер должен подавать пример. Я помню Зидана. Когда вы видели, что он так старается, вам приходилось двигаться. Зидан был командным игроком, а Мбаппе индивидуалист», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Мбаппе принял участие в шести матчах, в которых забил три гола.

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