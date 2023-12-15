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Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе после матча «ПСЖ» с «Боруссией» в ЛЧ

Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Мбаппе после матча «ПСЖ» с «Боруссией» в ЛЧ
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Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе после матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» (1:1).

«Я виню его за такое отношение к делу. Он знал, что его ждут, он должен быть лидером этой команды. Его качества не подлежат сомнению, но он не подал пример в прессинге или контрпрессинге. Он не занимается никакими оборонительными задачами. Он не прилагает никаких усилий, когда защитник проходит в трёх-четырёх метрах от него. Если ты хочешь стать лидером «ПСЖ», не стоит думать, что ты всегда сияешь, решая исходы матчей.

Я видел пассивного Мбаппе. Он только в конце выразил недовольство игрой товарищей. Нужно было сделать это раньше.

Лидер должен подавать пример. Я помню Зидана. Когда вы видели, что он так старается, вам приходилось двигаться. Зидан был командным игроком, а Мбаппе индивидуалист», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Мбаппе принял участие в шести матчах, в которых забил три гола.

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Лига чемпионов . Группа F. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Адейеми – 51'     1:1 Заир-Эмери – 56'    
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