Кокорин и Оздоев — двое россиян, которые забили голы на групповом этапе еврокубков

Два российских футболиста смогли отметиться забитыми мячами на групповом этапе еврокубков сезона-2023/2024.

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин дважды поражал ворота соперников в квартете C Лиге Европы. Он открыл счёт в гостевом матче 1-го тура с пражской «Спартой», реализовав пенальти на 11-й минуте. Тем не менее матч выиграла чешская команда — 3:2.

Второй раз Кокорин отличился в гостевом матче 4-го тура с «Бетисом». При счёте 3:0 в пользу испанского клуба он отыграл один мяч на 84-й минуте. Тем не менее «Бетис» всё равно довёл дело до разгрома — 4:1.

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев забил мяч в ворота ХИК в домашней встрече 6-го тура Лиги конференций. При 0:1 на табло в пользу финского клуба россиянин сравнял счёт на 37-й минуте. ПАОК одержал победу в матче — 4:2.