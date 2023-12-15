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Луис Энрике организовал слежку за футболистами «ПСЖ»

Луис Энрике организовал слежку за футболистами «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике организовал слежку за футболистами клуба, сообщает AS со ссылкой на L’Équipe.

По данным источника, Энрике отправил помощника в парижские ночные клубы, чтобы выяснить, посещают ли его игроки тайные вечеринки. Также этот сотрудник отвечал за проверку страниц игроков в социальных сетях, чтобы попытаться следить за тем, чтобы близкие к футболистам люди не оказывали на них плохого влияния.

Помимо этого, Энрике внедрил в команде систему обязательной регистрации на тренировочной базе.

Отмечается, что дисциплина под руководством Энрике была одним из его основных принципов как тренера.

Специалист всегда любил поддерживать порядок в раздевалке и считает, что посторонние отвлекающие факторы могут быть губительны для его игроков.

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