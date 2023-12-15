В МЛС ввели правило 10 секунд на замену

Американо-канадская лига МЛС анонсировала изменения в правилах, которые вводятся со следующего сезона, сообщает ESPN. Они были опробованы в лиге MLS Next Pro и призваны ограничить потери игрового времени в ходе матчей.

Одним из двух изменений для этой цели стало введение ограничения в 10 секунд на замену. Столько времени отводится футболисту, которого собираются поменять, чтобы покинуть поле. Если этого не произойдёт, игрок, который появляется на поле, должен будет подождать дополнительную минуту и сможет выйти во время следующей остановки встречи. Правило не распространяется на вратарей и травмированных.

Другое нововведение связано с получением повреждений во время матча. Если игрок, который получил травму, остаётся на газоне в течение не менее 15 секунд, то он должен быть отправлен для оказания ему помощи за кромку поля и сможет вернуться в игру не ранее чем через две минуты. Исключения будут сделаны, если травмы вызваны нарушениями, за которые сфолившему показали жёлтую или красную карточку.

Были одобрены и несколько более мелких изменений. В частности, на табло стадионов теперь можно показывать количество прошедшего компенсированного времени (раньше отсчёт останавливался после 45 и 90 минут соответственно). Решения VAR теперь будут объявляться судьями. Также в случаях, когда игроки сталкиваются головами и это требует оказания медицинской помощи, они будут возвращаться на поле одновременно.