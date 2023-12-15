Лионель Скалони высказался о своём будущем на посту главного тренера сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о своём будущем во главе национальной команды.

«Во всех процессах возникает момент, чтобы остановиться и подумать. И тогда мы как тренерский штаб сможем выполнять то, что делали прежде: снова соревноваться на самом высоком уровне, это является нашей целью. Вот где мы находимся, с того дня ничего не изменилось», – приводит слова Скалони Movistar.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Скалони принял решение остаться на посту главного тренера аргентинской национальной команды, несмотря на его публичное заявление после матча квалификации к чемпионату мира 2026 года с Бразилией (1:0) о том, что у него есть сомнения на этот счёт.

Под руководством 45-летнего специалиста сборная Аргентины стала чемпионом мира — 2022 в Катаре, обладателем Кубка Америки — 2021, а также победителем Финалиссимы — 2022.