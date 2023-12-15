«Миранчук доказывает свой талант каждый раз». Мурьель — о россиянине после голевых передач

Нападающий итальянской «Аталанты» Луис Мурьель высказался о взаимодействии с российским полузащитником Алексеем Миранчуком на футбольном поле.

«Мы с Миранчуком организовали гол «Милану», а теперь проделали то же самое с «Ракувом»? Да, мы хотели показать себя с лучшей стороны, потому что это наша возможность получить время на поле и, как я сказал перед игрой, добавить тренеру проблем при выборе состава на следующие матчи. Будем надеяться, что на предстоящие матчи у него будет больше возможностей для тактических решений. Мы всегда готовы помочь команде.

Миранчук — талантливый футболист, он доказывает это каждый раз», — сказал Мурьель в интервью пресс-службе «Аталанты».

Напомним, Миранчук вышел в стартовом составе итальянской «Аталанты» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с польским «Ракувом» и на 14-й минуте отдал результативную передачу на форварда Мурьеля.