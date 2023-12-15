Тренер «Марселя» Гаттузо — о поражении от «Брайтона»: соперник заслужил эту победу

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо высказался по итогам игры 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Брайтоном». «Чайки» победили со счётом 1:0 благодаря голу Жоао Педро под занавес матча и вышли в 1/8 финала турнира напрямую с первого места в группе. «Марсель» закончил групповой этап на втором месте.

«Мы знали, что нас ждёт. Скажем так, «Брайтон» не украл эту победу, мы были прекрасно осведомлены об их сильных сторонах. Думаю, мы могли сыграть лучше. Мы были слишком сосредоточены на игре от вратаря. Всегда тяжело проигрывать на последних минутах матча, но «Брайтон» заслужил это», — приводит слова Гаттузо Get French Football News.

«Брайтон» по результатам шести матчей группового этапа Лиги Европы набрал 13 очков, «Марсель» — 11.