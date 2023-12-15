Игрок «Ливерпуля» Куанса: жаль, что у Матипа травма, но моя идея — занять его место

Защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским «Юнионом» (1:2) рассказал о своей цели — стать основным центральным защитником команды. Напомним, 20-летний англичанин стал автором единственного гола «красных» в прошедшей встрече.

«Жаль, что с Жоэлем (Матипом) случилось такое, и я соболезную ему, но моя идея — попытаться занять его место и в конце концов стать основным центральным защитником в Премьер-лиге.

Я просто стараюсь, и при любой возможности, надеюсь, их будет больше, я просто пытаюсь продвинуться вперёд и стать лучшим центральным защитником, каким только могу быть», — приводит слова Куансы Daily Mail.

Напомним, 32-летний Матип получил травму крестообразных связок колена и, скорее всего, пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона.

20-летний Куанса принял участие в 12 матчах основного состава «Ливерпуля» в текущем сезоне во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.