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Тренер «Юниона» Блессин — о победе над «Ливерпулем»: мы хотели создать волшебный вечер

Тренер «Юниона» Блессин — о победе над «Ливерпулем»: мы хотели создать волшебный вечер
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Главный тренер бельгийского «Юниона» Александер Блессин высказался по итогам игры 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ливерпулем». «Юнион» одержал победу со счётом 2:1.

«Это «Ливерпуль», вы можете сказать, что они внесли много изменений в стартовый состав, но это всё ещё «Ливерпуль». Мы хотели создать волшебный вечер. Мы сделали это, создали действительно приятную атмосферу, дали фанатам возможность порадоваться. В конце концов, я очень рад этому. Эта победа — большое событие для всех, для клуба, для болельщиков, для команды. Меня переполняет гордость», — приводит слова Блессина издание Liverpool Echo.

«Юнион» по результатам шести матчей группового этапа Лиги Европы набрал восемь очков и занял третье место. «Ливерпуль» с 12 очками в активе выиграл группу E и напрямую вышел в 1/8 финала.

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