Агуэро: Винисиус и Родриго много о чём говорят, но все знают, что будет, если им ответят

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро полагает, что никто не рискует отвечать на провокации футболистов мадридского «Реала» Винисиуса и Родриго.

«Вини-младший и Родриго говорят много чего, чтобы высмеять других игроков, но никто об этом не говорит. Однако как только вы скажете им что-нибудь в ответ, весь мир знает, что произойдёт с этим игроком», — приводит слова Агуэро Football Tweet в соцсети X (ранее Twitter).

22-летний Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. В этом сезоне полузащитник провёл 16 матчей в рамках Ла Лиги, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Винисиус Жуниор играет за «сливочных» с 2018 года. В сезоне-2023/2024 бразилец провёл 10 матчей в чемпионате Испании и забил четыре гола.

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