Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы: во сколько начнётся, где смотреть трансляцию

В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне пройдёт жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024. Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира. В жеребьёвке примут участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). В прямом эфире жеребьёвку стыковых матчей Лиги Европы — 2023/2024 покажет «Матч ТВ». Начало — в 15:00 мск.

Сеяные команды:

«Карабах»

«Марсель»

«Ренн»

«Рома»

«Спарта» Прага

«Спортинг»

«Тулуза»

«Фрайбург»

Несеяные команды:

«Бенфика»

«Брага»

«Галатасарай»

«Ланс»

«Милан»

«Фейеноорд»

«Шахтёр»

«Янг Бойз»

Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные встречи пройдут ровно через неделю, 22 февраля.

Отметим, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в тот же день, 18 декабря. Она начнётся на час раньше — в 14:00 мск.