Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы: во сколько начнётся, где смотреть трансляцию

В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне пройдёт жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024. Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира. В жеребьёвке примут участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). В прямом эфире жеребьёвку стыковых матчей Лиги Европы — 2023/2024 покажет «Матч ТВ». Начало — в 15:00 мск.
Сеяные команды:
«Карабах»
«Марсель»
«Ренн»
«Рома»
«Спарта» Прага
«Спортинг»
«Тулуза»
«Фрайбург»
Несеяные команды:
«Бенфика»
«Брага»
«Галатасарай»
«Ланс»
«Милан»
«Фейеноорд»
«Шахтёр»
«Янг Бойз»
Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные встречи пройдут ровно через неделю, 22 февраля.
Отметим, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в тот же день, 18 декабря. Она начнётся на час раньше — в 14:00 мск.