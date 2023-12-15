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Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы: во сколько начнётся, где смотреть трансляцию

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы: во сколько начнётся, где смотреть трансляцию
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В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне пройдёт жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024. Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира. В жеребьёвке примут участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). В прямом эфире жеребьёвку стыковых матчей Лиги Европы — 2023/2024 покажет «Матч ТВ». Начало — в 15:00 мск.

Сеяные команды:

«Карабах»
«Марсель»
«Ренн»
«Рома»
«Спарта» Прага
«Спортинг»
«Тулуза»
«Фрайбург»

Несеяные команды:

«Бенфика»
«Брага»
«Галатасарай»
«Ланс»
«Милан»
«Фейеноорд»
«Шахтёр»
«Янг Бойз»

Первые стыковые матчи запланированы на 15 февраля, ответные встречи пройдут ровно через неделю, 22 февраля.

Отметим, что жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в тот же день, 18 декабря. Она начнётся на час раньше — в 14:00 мск.

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