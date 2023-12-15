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«Лучшие болельщики лучшего клуба!». «Краснодар» — о втором месте по средней посещаемости

Футбольный клуб «Краснодар» занял второе место по средней посещаемости домашних матчей Мир Российской Премьер-Лиги по итогам первой части сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба чёрно-зелёных в телеграм-канале.

«Лучшие болельщики лучшего клуба! Ждём ещё больше зрителей на трибунах после зимнего перерыва», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В текущем чемпионате «быки» провели девять домашних встреч, которые посетили 205 482 болельщика. В среднем за игру на стадионе в Краснодаре футбол смотрели 22 831 зритель.

Ранее сообщалось, что «Зенит» является командой с наилучшей средней посещаемостью матчей среди всех клубов Восточной Европы. В первой части сезона РПЛ посмотреть на домашние игры сине-бело-голубых в среднем приходили 26 913 зрителей.

Напомним, «Краснодар» после первой части сезона занимают первое место в турнирной таблице, опережая преследующий их «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Владимира Ивича сыграют с казанским «Рубином» на домашней арене. Матч состоится в начале марта.