Неизвестные взломали страницу «Уигана» в соцсетях и опубликовали фото женщины в платке

Официальная страница английского клуба «Уиган» в соцсетях была взломана, там разместили несколько фотографий неизвестной женщины.

По состоянию на сегодняшний день страница «Уигана» вернулась в руки владельцев, сейчас посторонних изображений на ней нет. «Уиган Атлетик» выступает в Лиге 1, третьем по силе английском дивизионе. В прошлом сезоне «латикс» заняли 24-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Фото: Соцсети The 44

В 20 матчах внутреннего первенства нынешней кампании «Уиган» потерпел семь поражений, ещё четыре встречи свёл вничью и добыл девять побед. Общая стоимость состава «латикс», согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 9,1 млн. В турнирной таблице Лиги 1 «Уиган» занимает девятое место.