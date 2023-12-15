«Реал» отправил письмо в суд с требованием отменить апелляцию «Барселоны» по делу Негрейры

Мадридский «Реал» направил письмо по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры в суд Барселоны. В этом документе «сливочные» просят отклонить апелляцию, поданную «Барселоной», а также заявляют, что в данном деле существуют признаки спортивной коррупции необычайной серьёзности и масштаба.

«Независимо от того, идёт ли речь о том или ином случае (спортивной коррупции или взяточничестве. — Прим. «Чемпионата»), «Реал» одинаково оскорблён, и его правовое положение для возбуждения частного дела также не вызывает сомнений. Ни в одной из апелляций не приводится никаких фактических или юридических доводов в пользу того, почему, по мнению расследующих сторон, тот, кто организует или управляет соревнованием, должен считаться пострадавшим, а участвующие в нём клубы, которым возможные преступные изменения нанесли бы ещё больший прямой ущерб, — нет.

Появление футбольного клуба «Реал» не ставит под угрозу право подследственных на судебное разбирательство без неоправданной задержки и не открывает возможности для массового появления в деле футбольных клубов, что сделает его процессуально неуправляемым. Объединение частных обвинений в рамках одного представительства и защиты нецелесообразно», — приводит текст заявления мадридского клуба Mundo Deportivo.

Напомним, в сентябре стало известно, что «Барселоне» предъявлено официальное обвинение в даче взятки по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.