В Италии называют украинца Судакова конкурентом Сперцяна за переход в «Ювентус»

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков является конкурентом хавбека Эдуарда Сперцяна за переход в туринский «Ювентус», сообщает PuebloJuve в соцсети X (ранее Twitter).

Отмечается, что слухи относительно интереса «Ювентуса» к Судакову и Сперцяну набирают обороты в преддверии зимнего трансферного окна. Судакову 21 год, он является воспитанником «Шахтёра». За первую команду «горняков» украинец дебютировал в 2018 году. В нынешнем сезоне универсальный полузащитник провёл 10 матчей в рамках внутреннего первенства и забил два мяча. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Судакова в € 18 млн.

Сперцян в сезоне-2023/2024 отыграл за «Краснодар» 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, стоимость армянского полузащитника составляет € 18 млн.