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Мойес — о «Вест Хэме» в Лиге Европы: мы проиграли только одну игру, это отличный результат

Мойес — о «Вест Хэме» в Лиге Европы: мы проиграли только одну игру, это отличный результат
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о выступлениях «молотобойцев» в Лиге Европы сезона-2023/2024. Лондонская команда заняла первое место в группе А, набрав 15 очков. Накануне, 14 декабря, в матче 6-го тура «Вест Хэм» обыграл «Фрайбург» на домашней арене со счётом 3:1.

«Мы проиграли только одну игру в этой группе, на выезде «Олимпиакосу». Кроме того, это единственный матч, который мы проиграли в европейских турнирах за довольно долгий период (у «Вест Хэма» была серия из 21 матча без поражений в еврокубках. — Прим. «Чемпионата»). Блестящий результат. В прошлом году мы выиграли Лигу конференций, а годом ранее дошли до полуфинала Лиги Европы. Если нам повезёт, то мы будем являться довольно успешной командой с точки зрения выступлений в еврокубках», — приводит слова Мойеса официальный сайт «Вест Хэма».

«Вест Хэм» по результатам шести матчей группового этапа Лиги Европы набрал 15 очков.

Лига Европы . Группа A. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Кудус – 14'     2:0 Альварес – 42'    
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