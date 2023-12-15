Хосеп Педрероль: Мбаппе родился, чтобы играть за «Реал», но это его последний шанс

Журналист Хосеп Педрероль поделился мнением о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Килиан Мбаппе родился, чтобы играть за «Реал» Мадрид, но это его последний шанс. Сейчас или никогда. Его лицо после второго места в группе Лиги чемпионов — это лицо победителя, рождённого играть за «Реал» Мадрид. Килиан Мбаппе заполнит «Бернабеу» в своём первом матче», — приводит слова Педрероля Madrid Universal.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне форвард провёл за парижан 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.