Экс-игрок «Спартака» Сабитов рассказал, как Валерий Карпин помог ему своими связями

Экс-защитник «Спартака» Ренат Сабитов рассказал, как бывший игрок и тренер «Спартака» Валерий Карпин однажды помог ему своими связями. По словам футболиста, он отдал свою машину друзьям, а те попали в ДТП, поэтому ответственность была на Сабитове. Однако Карпин помог решить вопрос благодаря связям.

«Как-то Карпин и врач «Спартака» сильно мне помогли. Надо было урегулировать одну ситуацию. Валерий Георгиевич подошёл с пониманием, и Вадим Олегович — тоже. Я с большой благодарностью отношусь к этому человеку. Он взял меня за руку в той ситуации, отвёз куда надо. Я был ни при чём, но был ответственным лицом. Сказал это Валерию Георгиевичу и Вадиму Олеговичу — они всё равно не отказали в помощи. Благодаря им и решили эту ситуацию.

Они помогли связями, договорились. Мы приехали и честно рассказали всю историю. Я до сих пор уверен, что правда была на нашей стороне. Но мы считаем так, а там считали по-другому. Главное, что всё обошлось без последствий.

В чём было дело? Всё как всегда из-за машин. На всё было разрешение, но ситуация вызывала опасения. Меня в этот момент там не было — я спал дома. Но я мог пострадать. У меня была Audi, которую мне выдал клуб, а я её дал друзьям. Машина была на мне, так что за всё отвечал я. То есть я не был за рулём, но был причастен. Первым делом меня спросили, замешан ли клуб. Но он не был причастен к этой истории, так как ответственность нёс только я», — рассказал Сабитов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Марии Куцубеевой.

Напомним, Сабитов принадлежал «Спартаку» с 2007 по 2011 год. Суммарно он провёл за красно-белых 64 матча во всех турнирах. Валерий Карпин находился в структуре «Спартака» с 2008 по 2014 год. Сначала он занимал пост гендиректора, а потом главного тренера.