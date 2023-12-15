Озбилиз: я уверен, что однажды Сперцян реализует себя в Европе

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Армении Араз Озбилиз высказался о перспективах футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна добиться успеха в Европе.

«Готов ли Сперцян к Европе? Я уже говорил много раз, что самое главное — попасть в Европу. Я уверен, что однажды Сперцян реализует себя там», — сказал Озбилиз в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

23-летний Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне армянский полузащитник провёл 18 матчей за «быков» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи. Первую часть сезона-2023/2024 команда Владимира Ивича завершила на первом месте турнирной таблицы, набрав 38 очков. У преследующего «Краснодар» «Зенита» в активе на два очка меньше.