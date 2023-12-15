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The Telegraph оценил шансы клубов выиграть Лигу чемпионов

The Telegraph оценил шансы клубов выиграть Лигу чемпионов
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Авторитетное издание The Telegraph представило свой рейтинг фаворитов Лиги чемпионов сезона-2023/2024 после группового этапа. По мнению издания, главными претендентами на победу в турнире являются английский «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал».

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2023/2024:

1. «Манчестер Сити» — 33%;

2. «Бавария» — 20%;

3. «Реал» — 15%;

4. «Арсенал» — 13%;

5. «Пари Сен-Жермен» — 8%;

6. «Барселона» — 7%.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Мероприятие пройдёт в швейцарском городе Ньон. Сама церемония начнётся в 14:00 мск.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который в финальном матче прошлогоднего турнира обыграл «Интер» со счётом 1:0.

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