В «Оренбурге» рассказали, из-за чего сорвался трансфер Веры в «Локомотив»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, из-за чего сорвался переход хавбека оренбуржцев Лукаса Веры в московский «Локомотив».

«Трансфер Веры сорвался. Почему? С платежами возникли сложности. Вера останется в «Оренбурге» до лета? Если никто другой не придёт за ним, то да», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что трансфер Лукаса Веры в «Локомотив» сорвался. 26-летний Вера в нынешнем сезоне провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач). «Оренбург» после первого круга сезона-2023/2024 располагается на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 15 очков.