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«Милан» обратился к «Барселоне» по поводу защитника Лангле

«Милан» обратился к «Барселоне» по поводу защитника Лангле
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Итальянский «Милан» обратился к испанской «Барселоне» с целью обсудить доступность защитника Клемана Лангле в январское трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, в текущем сезоне французский защитник выступает за «Астон Виллу» на правах аренды.

Ранее в Сми сообщалось, что «Милан» также рассматривает возможность подписания польского защитника «Арсенала» Якуба Кивёра. Ещё один из вариантов итальянского клуба — возвращение Матео Габбии из аренды в «Вильярреале».

На данный момент Лангле выступает за «Астон Виллу» на правах годичной аренды. В сезоне-2023/2024 на счету защитника пять матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Отметим, что футболист ни разу не вышел на поле в матчах АПЛ. Контракт игрока с «Барселоной» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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