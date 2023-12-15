Агент Карпова: Вадим с удовольствием играл бы в ЦСКА, но Федотову он не нужен

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что его клиент Вадим Карпов вряд ли нужен ПФК ЦСКА, которому принадлежат права на игрока. Сейчас Карпов на правах аренды выступает за «Уфу». Арендное соглашение сторон закончится в ближайшее время — 31 декабря 2023 года.

«Вадиму Карпову комфортно в «Уфе», но сейчас там смена директора, поэтому не готов говорить о его будущем. Параллельно рассматриваем другие варианты — есть предложения из серьёзных клубов Первой лиги, но я в этом плане суеверный, поэтому не хочу точнее говорить. В «Уфе» он начал играть, нормально себя проявил. Он 2002 года рождения, у любого игрока бывают взлёты и падения, но иногда нужно сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд. Не сомневаюсь, что найдём ему хороший вариант.

Возвращение в ЦСКА? Вадим с удовольствием играл бы в ЦСКА, но он не нужен Федотову. Да и с молодёжью тренер ЦСКА не работал. Но ничего страшного. Вадим же не доллар, чтобы всем нравиться», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.