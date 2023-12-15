Тедди Шерингем: Мэддисон оказывает большое влияние на «Тоттенхэм»

Бывший футболист «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о полузащитнике «шпор» Джеймсе Мэддисоне.

«Джеймс Мэддисон оказывает большое влияние на свой клуб в этом сезоне. Он воплощает то, чего Постекоглу хочет от своих атакующих игроков. Я думаю, что он присоединился к «Тоттенхэму» в очень удачное время. Последние четыре года «шпоры» играли в скучный футбол, и если бы Мэддисон стал частью команды Моуринью или Конте, то вряд ли бы у него получилось так себя проявить. Ангелос даёт ему лицензию на созидание. Джеймс действует в финальной трети поля, где он наиболее эффективен. Полагаю, Постекоглу сможет выжать максимум из Мэддисона», — приводит слова Шерингема TEAMtalk.

В нынешнем сезоне 27-летний Мэддисон, присоединившийся к «Тоттенхэму» минувшим летом из «Лестера», провёл 11 матчей в рамках АПЛ, забил три гола и сделал пять результативных передач.