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«Аль-Хиляль» предложит Каземиро около € 20 млн в год в качестве зарплаты

«Аль-Хиляль» предложит Каземиро около € 20 млн в год в качестве зарплаты
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Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» собирается отправить полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Каземиро предложение о зарплате в размере около € 20 млн в год. Об этом сообщает Sports Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, агенты игрока открыты к трансферу в клуб из Саудовской Аравии. Также сообщается, что «ПСЖ» и один неназванный итальянский клуб, проявляющие интерес к игроку, уже ознакомились с предложением.

Напомним, 31-летний Каземиро перешёл в стан «красных дьяволов» из мадридского «Реала» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 70,65 млн. В нынешнем сезоне он сыграл 12 матчей за команду, в которых отметился четырьмя мячами и одной голевой передачей.

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