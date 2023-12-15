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Тульский «Арсенал» объявил о приобретении двух игроков минского «Динамо»

Тульский «Арсенал» объявил о приобретении двух игроков минского «Динамо»
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«Арсенал» Тула подписал контракты с защитником Алексеем Вакуличем и полузащитником Иваном Бахаром, ранее выступавшими за минское «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

25-летний крайний защитник Алексей Вакулич в минувшем сезоне провёл 24 матча в составе «Динамо», став вместе с командой чемпионом Беларуси. На счету 25-летнего атакующего полузащитника Ивана Бахара 14 матчей в победном для бело-голубых чемпионате, пять забитых мячей и шесть голевых передач. Иван регулярно вызывается в национальную команду Беларуси, за которую он провёл 29 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Оба футболиста присоединятся к «Арсеналу» в январе перед началом первого сбора.

В нынешнем сезоне «Арсенал» выступает в Мелбет Первой лиге. После 20 туров тульская команда расположилась на пятом месте турнирной таблицы, набрав 35 очков. У лидирующего «Динамо» Махачкала в активе 37 очков.

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