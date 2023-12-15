Саттон: «Манчестер Юнайтед» сможет выиграть, только если у «Ливерпуля» будет выходной

Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии Крис Саттон поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в воскресенье, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Посмотрите, какой у «Ливерпуля» атакующий арсенал, и они ловкие, есть отличное понимание, они опасны. «Манчестер Юнайтед» надеется, что они смогут продолжать игру, действовать в обороне и, возможно, контратаковать.

Но игроки «Манчестер Юнайтед» просто слеплены вместе. Они перепутаны. На самом деле у них нет индивидуальности. Если вы спросите меня, как «Манчестер Юнайтед» может выиграть эту игру, то они могут выиграть её только за счёт лёгкой удачи и надежды на то, что у «Ливерпуля» будет выходной», — приводит слова Саттона Daily Mail.

После 16 сыгранных туров «Ливерпуль» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе «Манчестер Юнайтед» 27 очков. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на шестом месте.