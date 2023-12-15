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Уолкер — о гонке за титул: у «Ман Сити» всё будет хорошо, если мы будем делать, что нужно

Уолкер — о гонке за титул: у «Ман Сити» всё будет хорошо, если мы будем делать, что нужно
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер полагает, что «горожане» смогут выиграть борьбу за чемпионский титул, если продолжат играть так, как делали это в прошлые годы.

«Послушайте, я думаю, лига в этом сезоне более открытая, если сравнивать с предыдущими кампаниями. Но, полагаю, что, если мы будем делать то, что нужно, то, что делали ранее, всё у нас будет хорошо», — приводит слова Уолкера TBR Football.

После 16 туров АПЛ сезона-2023/2024 «Ливерпуль» расположился на первом месте в таблице, набрав 37 очков. «Арсенал» занимает второе место (36 очков). На третьей строчке — «Астон Вилла» (35), четвёртое место занимает «Манчестер Сити» (33). В следующем матче внутреннего первенства команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Кристал Пэлас» на домашней арене. Игра состоится 16 декабря и начнётся в 18:00 по московскому времени.

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