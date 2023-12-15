Уолкер — о гонке за титул: у «Ман Сити» всё будет хорошо, если мы будем делать, что нужно

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер полагает, что «горожане» смогут выиграть борьбу за чемпионский титул, если продолжат играть так, как делали это в прошлые годы.
«Послушайте, я думаю, лига в этом сезоне более открытая, если сравнивать с предыдущими кампаниями. Но, полагаю, что, если мы будем делать то, что нужно, то, что делали ранее, всё у нас будет хорошо», — приводит слова Уолкера TBR Football.
После 16 туров АПЛ сезона-2023/2024 «Ливерпуль» расположился на первом месте в таблице, набрав 37 очков. «Арсенал» занимает второе место (36 очков). На третьей строчке — «Астон Вилла» (35), четвёртое место занимает «Манчестер Сити» (33). В следующем матче внутреннего первенства команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Кристал Пэлас» на домашней арене. Игра состоится 16 декабря и начнётся в 18:00 по московскому времени.