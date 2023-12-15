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Экс-капитан ЦСКА Варламов возглавит казанский «Сокол»

Экс-капитан ЦСКА Варламов возглавит казанский «Сокол»
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Евгений Варламов возглавит казанский клуб «Сокол». Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией, официально о назначении будет объявлено в начале следующей недели.

«Сокол» в 2023 году выиграл первенство и Кубок Татарстана, а также Кубок МФС «Приволжье» и получил право заявиться в новом сезоне в ФНЛ-2. С 2024 года состязания в третьем по счёту дивизионе России будут проводиться по системе «весна-осень».

Основу «Сокола» составляют воспитанники казанского футбола. Евгений Варламов также является уроженцем Казани, хотя за «Рубин» не играл. После окончания игровой карьеры он много лет трудился в Академии ПФК ЦСКА. Последним местом работы Варламова была краснодарская «Кубань».

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