Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 17-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 15 декабря, матчем «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм Хотспур» стартует 17-й тур английской Премьер-лиги.
Расписание 17-го тура чемпионата Англии (время — московское):
15 декабря, пятница:
«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм Хотспур» (23:00).
16 декабря, суббота:
«Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм» (18:00);
«Челси» — «Шеффилд Юнайтед» (18:00);
«Борнмут» — «Лутон Таун» (18:00);
«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас» (18:00);
«Бёрнли» — «Эвертон» (20:30).
17 декабря, воскресенье:
«Вест Хэм Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (17:00);
«Брентфорд» — «Астон Вилла» (17:00);
«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион» (17:00);
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (19:30).
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 37 очков за 16 матчей. Второе место занимает «Арсенал» (36), на третьей строчке располагается «Астон Вилла» (35).