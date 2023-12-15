«Крылья Советов» стали самой молодой командой в первой части сезона РПЛ, «Локо» — второй

Самарские «Крылья Советов» стали самой молодой командой первой части чемпионата России по среднему возрасту футболистов стартового состава. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Средний возраст стартовых составов команд в этом сезоне Российской Премьер-Лиги:

1. «Крылья Советов» — 24 года и 272 дня;

2. «Локомотив» — 24 года и 317 дней;

3. «Краснодар» — 25 лет и 251 день;

4. «Оренбург» — 25 лет и 338 дней;

5. «Спартак» — 26 лет и 198 дней;

6. «Ростов» — 26 лет и 321 день;

7. «Балтика» — 26 лет и 46 дней;

8. ЦСКА — 27 лет и 114 дней;

9. «Пари Нижний Новгород» — 27 лет и 210 дней;

10. «Зенит» — 27 лет и 305 дней;

11. «Динамо» — 27 лет и 346 дней;

12. «Рубин» — 27 лет и 57 дней;

13. «Сочи» — 27 лет и 68 дней;

14. «Ахмат» — 28 лет и 174 дня;

15. «Урал» — 29 лет и 3 дня;

16. «Факел» — 30 лет и 91 день.