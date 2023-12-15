«Алания» сообщила о возвращении Алана Хугаева

Полузащитник Алан Хугаев перешёл во владикавказскую «Аланию». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Отмечается, что 32-летний футболист подписал контракт с клубом сроком на один год.

«За три с половиной года в составе владикавказцев полузащитник провёл 100 матчей и записал на свой счёт семь голов и четыре голевые передачи. Не раз за время выступлений полузащитник выходил на поле с капитанской повязкой. Хугаев одержал в красно-жёлтой футболке 58 побед. После ухода из «Алании» футболист выступал за «Уфу» и «Чайку» (Песчанокопское).

С возвращением домой, Хуга!» — написано в заявлении «Алании».

«Алания» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 32 очка за 20 матчей. Ранее главным тренером «Алании» стал Евгений Калешин.