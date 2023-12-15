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Лидером «Крыльев Советов» Гарре интересуются четыре итальянских клуба

Лидером «Крыльев Советов» Гарре интересуются четыре итальянских клуба
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Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Успешной игрой в чемпионате России футболист привлëк внимание сразу нескольких итальянских клубов. Исполнительный директор компании Ultimate Sports, представляющей интересы Гарре в России, Марат Хинчагов подтвердил эту информацию.

«Действительно, к Гарре возник серьёзный интерес в Италии. На нас уже выходили представители «Удинезе», «Фиорентины», «Торино» и «Салернитаны». До переговоров на уровне клубов дело пока не дошло — потенциальные покупатели только прощупывают почву на предмет возможного трансфера. Наличие у Бенхамина итальянского паспорта может ускорить процесс — так как он не будет считаться легионером в Серии А. Но как минимум до Рождества до конкретики вряд ли дойдёт», — сказал Хинчагов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Контракт Гарре с «Крыльями» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 8 млн.

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