Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» представил ретрофутболку «Золотой мой «Спартак-Москва»

«Спартак» представил ретрофутболку «Золотой мой «Спартак-Москва»
Комментарии

Московский «Спартак» в социальных сетях показал белую ретрофутболку «Золотой мой «Спартак-Москва», которая посвящена золотой эпохе красно-белых.

Фото: ФК «Спартак»

«Представляем белую ретрофутболку, посвящённую «золотой» эпохе «Спартака» и героям тех победных лет!» — написано в сообщении.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», который заработал 38 очков. Красно-белые завершили первую часть сезона РПЛ победой в матче с самарскими «Крыльями Советов» со счётом 3:0. В составе «Спартака» отличились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.

Материалы по теме
«Если «Спартак» — полигон для обучения, то Абаскаля надо оставлять». Итоги года от Титова
Эксклюзив
«Если «Спартак» — полигон для обучения, то Абаскаля надо оставлять». Итоги года от Титова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android