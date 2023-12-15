«Спартак» представил ретрофутболку «Золотой мой «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» в социальных сетях показал белую ретрофутболку «Золотой мой «Спартак-Москва», которая посвящена золотой эпохе красно-белых.

Фото: ФК «Спартак»

«Представляем белую ретрофутболку, посвящённую «золотой» эпохе «Спартака» и героям тех победных лет!» — написано в сообщении.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», который заработал 38 очков. Красно-белые завершили первую часть сезона РПЛ победой в матче с самарскими «Крыльями Советов» со счётом 3:0. В составе «Спартака» отличились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.