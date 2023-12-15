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Осасуна — Райо Вальекано. Прямая трансляция
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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 17-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 17-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024
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Сегодня, 15 декабря, матчем «Осасуна» — «Райо Вальекано» стартует 17-й тур испанской Ла Лиги.

В 17-м туре чемпионата Испании состоятся следующие 10 встреч (время — московское):

15 декабря, пятница:

«Осасуна» — «Райо Вальекано» (23:00).

16 декабря, суббота:

«Сельта» — «Гранада» (16:00);
«Атлетик» Б — «Атлетико» Мадрид (18:15);
«Севилья» — «Хетафе» (20:30);
«Валенсия» — «Барселона» (23:00).

17 декабря, воскресенье:

«Альмерия» — «Мальорка» (16:00);
«Реал Сосьедад» — «Бетис» (18:15);
«Лас-Пальмас» — «Кадис» (20:30);
«Реал» Мадрид — «Вильярреал» (23:00).

18 декабря, понедельник:

«Жирона» — «Алавес» (23:00).

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона». Команда набрала 41 очко после 16 матчей. Второе место занимает мадридский «Реал», заработав 39 очков. «Барселона» (34) располагается на третьей строчке.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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