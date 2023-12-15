Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 17-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Сегодня, 15 декабря, матчем «Осасуна» — «Райо Вальекано» стартует 17-й тур испанской Ла Лиги.
В 17-м туре чемпионата Испании состоятся следующие 10 встреч (время — московское):
15 декабря, пятница:
«Осасуна» — «Райо Вальекано» (23:00).
16 декабря, суббота:
«Сельта» — «Гранада» (16:00);
«Атлетик» Б — «Атлетико» Мадрид (18:15);
«Севилья» — «Хетафе» (20:30);
«Валенсия» — «Барселона» (23:00).
17 декабря, воскресенье:
«Альмерия» — «Мальорка» (16:00);
«Реал Сосьедад» — «Бетис» (18:15);
«Лас-Пальмас» — «Кадис» (20:30);
«Реал» Мадрид — «Вильярреал» (23:00).
18 декабря, понедельник:
«Жирона» — «Алавес» (23:00).
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Жирона». Команда набрала 41 очко после 16 матчей. Второе место занимает мадридский «Реал», заработав 39 очков. «Барселона» (34) располагается на третьей строчке.
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