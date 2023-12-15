РФС анонсировал проведение заседания исполкома 20 декабря

В среду, 20 декабря, в Доме футбола состоится очередное заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). Начало запланировано на 12:00 по московскому времени. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Проект повестки дня заседания исполкома РФС 20 декабря

Стратегические вопросы:

1. О Концепции проведения международных соревнований в пляжном футболе.

2. Об утверждении дорожной карты по реализации программы развития любительского футбола 11х11 (III и IV дивизионы).

Операционные вопросы:

3. О программе оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2024 год.

4. Об утверждении новых редакций Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации (ред. 7.0, 2023) и Правил РФС по лицензированию женских футбольных клубов в Российской Федерации.

Административные вопросы:

5. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2024 год и прогноза годовой сметы (бюджета) РФС на 2025 год.

6. О филиале РФС «Футбольный центр РФС «Мацеста».

7. Разное.