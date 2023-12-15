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Почеттино — о травме Джеймса: когда это происходит много раз, трудно оставаться спокойным

Почеттино — о травме Джеймса: когда это происходит много раз, трудно оставаться спокойным
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о травме защитника лондонского клуба Риса Джеймса, которую он получил в матче 16-го тура английской Премьер-Лиги с «Эвертоном» (0:2).

«Предпочитаю не говорить об этом слишком много. Он очень расстроен и разачарован, потому что ожидал, что на этот раз сможет полноценно вернуться на поле. Это трудно принять.

Необходимо быть осторожным, когда оцениваешь подобные вещи. Я переживаю за всех игроков. Когда они не играют, они подавлены. Особенно когда травмы случаются раз за разом. Трудно оставаться спокойным в такой ситуации», — приводит слова Почеттино Absolute Chelsea в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем октябре Джеймс восстановился от травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил 56 дней. Однако в декабрьском матче чемпионата Англии с «Эвертоном» англичанин вновь получил травму подколенного сухожилия, из-за которой может пропустить три месяца. Весной 2023 года Джеймс также пропустил месяц, восстанавливясь от данного повреждения.

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