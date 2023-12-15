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Семь игроков «Аякса» — в топ-10 самых подешевевших футболистов Эредивизии

Семь игроков «Аякса» — в топ-10 самых подешевевших футболистов Эредивизии
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил топ-10 самых подешевевших футболистов команд чемпионата Нидерландов по футболу по итогам промежуточного обновления. В этот рейтинг вошли семь игроков амстердамского «Аякса» и по одному игроку из ПСВ, «Утрехта» и «АЗ Алкмар».

  1. Борна Соса («Аякс») — € 8 млн (подешевел на € 4 млн);
  2. Армель Белла-Котчап (ПСВ) — € 18 млн (подешевел на € 2 млн);
  3. Йосип Шутало («Аякс») — € 16 млн (подешевел на € 2 млн);
  4. Херонимо Рульи («Аякс») — € 8 млн (подешевел на € 2 млн);
  5. Жорж Микаутадзе («Аякс») — € 8 млн (подешевел на € 2 млн);
  6. Тейлор Бут («Утрехт») — € 8 млн (подешевел на € 2 млн);
  7. Стивен Бергёйс («Аякс») — € 8 млн (подешевел на € 1 млн);
  8. Гастон Авила («Аякс») — € 5 млн (подешевел на € 1 млн);
  9. Свен Мейнанс («АЗ Алкмар») - € 5 млн (подешевел на € 1 млн);
  10. Ахметджан Каплан («Аякс») — € 4 млн (подешевел на € 1 млн).
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