Семь игроков «Аякса» — в топ-10 самых подешевевших футболистов Эредивизии

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил топ-10 самых подешевевших футболистов команд чемпионата Нидерландов по футболу по итогам промежуточного обновления. В этот рейтинг вошли семь игроков амстердамского «Аякса» и по одному игроку из ПСВ, «Утрехта» и «АЗ Алкмар».

Борна Соса («Аякс») — € 8 млн (подешевел на € 4 млн); Армель Белла-Котчап (ПСВ) — € 18 млн (подешевел на € 2 млн); Йосип Шутало («Аякс») — € 16 млн (подешевел на € 2 млн); Херонимо Рульи («Аякс») — € 8 млн (подешевел на € 2 млн); Жорж Микаутадзе («Аякс») — € 8 млн (подешевел на € 2 млн); Тейлор Бут («Утрехт») — € 8 млн (подешевел на € 2 млн); Стивен Бергёйс («Аякс») — € 8 млн (подешевел на € 1 млн); Гастон Авила («Аякс») — € 5 млн (подешевел на € 1 млн); Свен Мейнанс («АЗ Алкмар») - € 5 млн (подешевел на € 1 млн); Ахметджан Каплан («Аякс») — € 4 млн (подешевел на € 1 млн).