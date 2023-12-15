Семь игроков «Аякса» — в топ-10 самых подешевевших футболистов Эредивизии
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил топ-10 самых подешевевших футболистов команд чемпионата Нидерландов по футболу по итогам промежуточного обновления. В этот рейтинг вошли семь игроков амстердамского «Аякса» и по одному игроку из ПСВ, «Утрехта» и «АЗ Алкмар».
- Борна Соса («Аякс») — € 8 млн (подешевел на € 4 млн);
- Армель Белла-Котчап (ПСВ) — € 18 млн (подешевел на € 2 млн);
- Йосип Шутало («Аякс») — € 16 млн (подешевел на € 2 млн);
- Херонимо Рульи («Аякс») — € 8 млн (подешевел на € 2 млн);
- Жорж Микаутадзе («Аякс») — € 8 млн (подешевел на € 2 млн);
- Тейлор Бут («Утрехт») — € 8 млн (подешевел на € 2 млн);
- Стивен Бергёйс («Аякс») — € 8 млн (подешевел на € 1 млн);
- Гастон Авила («Аякс») — € 5 млн (подешевел на € 1 млн);
- Свен Мейнанс («АЗ Алкмар») - € 5 млн (подешевел на € 1 млн);
- Ахметджан Каплан («Аякс») — € 4 млн (подешевел на € 1 млн).
Материалы по теме
Комментарии