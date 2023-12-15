Денисов рассказал об игре «Спартака» без Абаскаля на скамейке

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался об игре в условиях отсутствия главного тренера команды Гильермо Абаскаля на скамейке.

«В каких-то моментах не хватает, в какие-то, наоборот, самоуправление. Мы начинаем между собой больше контактировать. Возможно, для команды это в какой-то степени лучше. Но не хватает какой-то корректировки по ходу игры», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее главный тренер «Спартака» был дисквалифицирован за «борцовский приём» против игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

В матче 18-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:0. Отличились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс.