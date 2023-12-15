«Говорит под руку и сбивает». Денисов — об игре на бровке рядом с Абаскалем

Правый защитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал о том, каково это – выступать на бровке, располагающейся рядом с технической зоной, где во время матчей красно-белых находится их тренер Гильермо Абаскаль.

«Комфортно ли мне играть на бровке рядом с Абаскалем? Хороший вопрос, когда как. Бывает, подсказывает, и ты видишь, куда пас отдать, отличное решение. Бывает, хочешь что-то сделать, а он говорит тебе под руку и сбивает. Говорит по-английски, бывает, что по-испански», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Денисова рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4 млн.