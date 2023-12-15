Даниил Денисов объяснил, почему Абаскаль использует его и Литвинова не на родных позициях

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал о том, по какой причине главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль в некоторых матчах задействует его, а также другого игрока московского клуба Руслана Литвинова не на их номинальных позициях.

«Почему Абаскаль использует Литвинова и меня не на родных позициях? Могу передать его фразу: «Чем больше полузащитников на поле, тем легче нам играть», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в нынешнем сезоне Денисов также выступал на позициях центрального защитника и опорного полузащитника. Опорный хавбек Литвинов использовался Абаскалем в роли центрального защитника.

В нынешнем сезоне Денисов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.