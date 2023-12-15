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Защитник «Спартака» Денисов рассказал о работе с тренером Ваноли

Защитник «Спартака» Денисов рассказал о работе с тренером Ваноли
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о работе с итальянским тренером Паоло Ваноли. Специалист руководил командой в период с декабря 2021 года по июнь 2022-го.

«Каким тренером был Ваноли? Очень нервный тренер, любил покричать. Были тяжёлые тренировки, итальянская школа. Много бегали без мяча.

Знали ли мы, что он может уехать после финала Кубка России? Мы не думали об этом, тем более что выиграли трофей», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Под руководством Паоло Ваноли «Спартак» стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/2022. В финале красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. В июне 2022 года Ваноли принял решение покинуть клуб, расторгнув контракт по соглашению сторон.

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