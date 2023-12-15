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«Это мой первый опыт такого матча». Даниил Денисов — об игре в снегопад в Калининграде

«Это мой первый опыт такого матча». Даниил Денисов — об игре в снегопад в Калининграде
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Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Игра прошла в Калининграде в условиях сильного снегопада. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. Забитыми мячами в составе красно-белых отметились защитник Даниил Хлусевич и нападающий Квинси Промес.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
25 ноября 2023, суббота. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Хлусевич – 32'     0:2 Промес – 88'    

«Игра в Калининграде? Тогда был только белый мяч. Иногда он катится, снег налипает, как делаем для снеговика [шар], то же самое примерно было. Иногда мяч не было видно. Это мой первый опыт такого матча.

Мы вышли на разминку, всё было нормально. Ещё подумали, что поле неплохое, держит. Выходим, и бам, — всё белое», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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